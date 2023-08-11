وزير الإعلام اللبنانى: "التليفزيون لم يقفل وكل ما نُشر كذب"

أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، اليوم، أن تليفزيون لبنان لم يُغلق ولا توجد نية لديه بذلك، وأن كل ما نُشر كان كذبًا، قائلًا: "نحن نحاول معالجة المشاكل".

وكشف "المكاري" عن أن مطالب الموظفين في تليفزيون لبنان تم تحقيقها، والأمر محلول وقد حصلوا على حقوقهم، قائلًا "إنّني لا أعلم ما سبب الإضراب من الموظفين".

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من المستحقات الإضافية للموظفين قد تم تحويلها إلى المصارف، وفي الجلسة المقبلة للحكومة سيتم إقرار مرسوم بالدفعة الثانية المقرّرة وقيمتها 16 مليارًا و800 مليون ليرة لبنانية، مضيفًا أن على نقابة موظفي التليفزيون أن تكون على قدر المسئولية بعدما انتهت أسباب الإضراب.

واعتبر وزير الإعلام اللبناني في تصريحات لقناة "إم تي في" أن قرار رئيسة نقابة مستخدمي تليفزيون لبنان ميرنا الشدياق تتحمّل هي مسئوليته، موضّحًا أنّه يوجد عدد من الموظفين الذين سيستمرون في العمل وسنتعاون معهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال محمد قليط، منسّق الإعلام لتجمع نقابة الصحافة البديلة في لبنان، "سيتم إصدار بيان من موظفي تليفزيون لبنان تعليقًا على قرار وزارة الإعلام بتوقّف بث التليفزيون".

وأضاف "قليط" في تصريحات لـ"الدستور"، أنّ توقّف البث لا يعني إغلاق التليفزيون، بل هو وسيلة ضغط على نقابة الموظفين لفك إضرابهم المستمر منذ الأسبوع الماضي، للمطالبة بتصحيح أجورهم الزهيدة على أساس المساواة مع زملائهم في مؤسسات رسمية أخرى.

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

وتوقف بث تليفزيون لبنان الرسمي، صباح اليوم، على كافة القنوات الأرضية المحلية، وكذلك منصات البث المباشر.

وانقطع بث تليفزيون لبنان عن الأقمار الصناعية، مع رفع شعار "مستمرون بالإضراب العام المفتوح حتى نيل كل مستحقاتنا"، حسبما نشرت صحيفة "النهار" اللبنانية.