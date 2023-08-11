الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقارئ قرآنية ونشاط صيفي ضمن قافلة "أوقاف الإسكندرية" بقرى العامرية

قوافل اوقاف الإسكندرية
قوافل اوقاف الإسكندرية

انطلقت اليوم الجمعة، قافلة دعوية كبرى من مديرية أوقاف الإسكندرية تحت قيادة الشيخ سلامة محمود عبد الرازق، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، وبرفقته قيادات الدعوة بالمديرية إلى مناطق قري العامرية، شملت أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

شارك في القافلة الشيخ هاشم سعد سعد الفقي مدير الدعوة، الشيخ وسام علي كاسب مدير المتابعة، الشيخ محمد عمر العسكري أمام وخطيب، الشيخ عمر عبد الفتاح حرب امام وخطيب، الشيخ احمد سيد مهران امام وخطيب، الشيخ محمد محروس مرسي امام وخطيب، الشيخ سامي محمود زكي امام وخطيب، الشيخ ابراهيم حسن بدر امام وخطيب، الشيخ حسن كامل غانم امام وخطيب.

وقد شملت هذه القوافل ، أداء خطبة الجمعة، حيث تحدث الجميع حول موضوع: "اسم الله الولي"، مؤكدين أن الله (عز وجل) ولي الذين آمنوا، يتولاهم بعونه وتوفيقه وإحسانه واكرامه، ويتولى أمرهم كله: نصرهم وهدايتهم ومكافأتهم، فهو السميع دعاءهم المجيب لهم، حيث يقول الحق سبحانه على لسان نبينا (صلى الله عليه وسلم): "‌إِنَّ ‌وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ"، ويقول سبحانه على لسان سيدنا يوسف (عليه السلام): "رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ‌فَاطِرَ ‌السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ"، ويقول تعالى على لسان سيدنا موسى (عليه السلام): "أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ"، ويقول تعالى في أهل الجنة: "لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ".

وتابعت الخطبة ، أن الولي الحق مؤدٍّ للطاعات، وقَّاف عند حدود الله، لا يأكل إلا حلالًا، ولا يُطعم أهله إلا حلالًا، فولاية الله تقتضي أن تحب الله، وأن تحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، حتى يحبك الله ورسوله، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَــا، وَأَنْ يُحِبَّ المَـرْءَ لاَ يُحِبُّـهُ إِلَّا لله، وَأَنْ يَكْـرَهَ أَنْ يَعُـودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ).

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قافلة دعوية كبرى أوقاف الإسكندرية قيادات الدعوة نشر الفكر الوسطي المستنير مقارئ قرآنية

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