الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدير عام الطاقة الذرية: إسقاط المُسيّرة الأوكرانية لم يؤثر على محطة زابوريجيا

جريدة الدستور

أكد رافائيل ماريانو جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن إسقاط الطائرة المُسيّرة الأوكرانية فوق مدينة إنيرهودار لم يؤثر على سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار جروسي إلى أن كل فرق السلامة والأمن في المنشآت لم تتأثر، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية الروسية أبلغت يوم الأربعاء بحدوث اعتراض طائرة مُسيّرة للجيش الأوكراني، تتحرك في اتجاه المحطة.

طائرة مُسيّرة تهاجم منشأة لتخزين الوقود النووى 

وذكر الأمن الروسي، بعد ذلك، أن طائرة مُسيّرة حاولت أن تهاجم منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك التابعة لمحطة زابوريجيا.

يذكر أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خملنيتسكي وريفنا وجنوبي أوكرانيا وموقع تشيرنوبيل قالوا إنهم سمعوا أكثر من إنذار لغارات جوية في جميع الأنحاء في اليوم السابق على الواقعة.

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