الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 35 عارضا.. الجيزة تنظم معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية غدا

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تنظم محافظة الجيزة ،غداً السبت، بالتعاون مع منصة أيادي مصر ومجلس الأعمال اليمني معرضاً للحرف التراثية والمنتجات اليدوية، والذي يشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القري بمحافظة الجيزة وذلك بفندق بيراميزا بالدقي.

 وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكدا حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، لما لها من أهمية في توفير فرص عمل.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المعرض يشارك فيه 35 عارضا من أبناء محافظة الجيزة وبمشاركه من المحافظات المجاورة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 12  وحتي 14 سبتمبر.

 وأشار اللواء أحمد راشد ، أن المحافظة حريصة علي التعاون مع كافه الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات  لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها العديد من قري محافظة الجيزة ولتسويق منتجاتهم.

 - إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية

وأكد محافظ الجيزة، أنه يتم إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية لتدعيم قدراتهم في إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

 ويشارك في المعرض ممثلين عن دول اليمن وفلسطين وسوريا والسودان  والمغرب والصين والهند وبيرو ، وعارضين من محافظات الفيوم والشرقية واسوان والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد ووزارة الزراعة.

معرض معرض الحرف التراثية محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

سيدة تستدرج زوجها لتصويره فى أوضاع مخلة بمدينة نصر

الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم

ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب ميكروباص على طريق المنوفية

بالأسماء.. المعينون بمجالس إدارات الغرف التجارية

تقارير: محمد شريف يوقع على عقود انتقاله للدورى السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع