عضو بمجلس النواب الأمريكى يعلن تقديم قرار لعزل بايدن

أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري "جريج ستيوبي" عن عزمه تقديم قرار لعزل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وقال عضو الكونجرس الأمريكي على الهواء على قناة "نيوزماكس" التليفزيونية: "أنوي غدا تقديم قرار لعزل جو بايدن، بتهمة الرشوة والابتزاز وعرقلة العدالة والتزوير والتورط المالي في المخدرات والدعارة".

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، قد قال، في تصريحات سابقة، إن التحقيق في تورط الرئيس الأمريكي، ونجله هانتر بايدن، في أنشطة فساد، يفرض ضرورة الشروع في إقالة رئيس الدولة.

ودعا مكارثي إلى إطلاق إجراءات مساءلة الرئيس، جو بايدن، على خلفية ظهور التقارير حول تورطه ونجله هانتر في جرائم فساد.

وقال مكارثي للصحفيين: "يجب الوصول إلى الحقيقة، والطريقة الوحيدة لدى الكونجرس للقيام بذلك تتمثل في إطلاق إجراءات المساءلة، ما سيتيح للجمهوريين والديمقراطيين إمكانية الحصول على كافة المعلومات".

وأشار ماكارثي إلى أن هذه الإجراءات ستوسع إمكانيات الكونجرس فيما يخص جمع المعلومات الضرورية لإجراء التحقيق مع جو بايدن.

بايدن يطلب من الكونجرس 13 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، طلب بايدن من الكونجرس إقرار مساعدة إضافية للإنفاق العسكري المتعلق بأوكرانيا بقيمة 13 مليار دولار، وفق ما جاء في رسالة من مديرة مكتب الميزانية بالبيت الأبيض شالاندا يانج.

كما طلبت إدارة بايدن إقرار مساعدة مالية إضافية بقيمة 8,5 مليار دولار للدعم الاقتصادي والإنساني والأمني لأوكرانيا ودول أخرى متضررة من النزاع، حسب الرسالة الموجهة إلى الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي.

وقالت شالاندا يانج، في الرسالة، إن "الإدارة تطلب تمويلًا إضافيًا للمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية من شأنه أن يدعم أوكرانيا، فضلًا عن البلدان والسكان المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم المتأثرين بالغزو الروسي الوحشي وغير المبرر لأوكرانيا".