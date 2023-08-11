رئيسة نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان: قرار الاضراب كان للمطالبة بحقوقنا

أعلنت رئيسة نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق، اليوم الجمعة، عقب قرار إغلاق التلفزيون، أن قرار الاضراب كان للمطالبة بالحقوق، قائلة تحن نتقاضى بين مليون و5 ملايين ليرة.

وتابعت "الشدياق" في تصريحات صحفية، "منذ 3 سنوات لم نأخذ حقنا وتحركنا ليس موجها ضد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري"، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

وأوضحت رئيسة نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان أن المستخدمين منذ البداية أبلغوا المكاري الوقوف بجانبه من أجل تحصيل الحقوق.

وقرر وزير الاعلام في الحكومة اللبنانية إغلاق تلفزيون لبنان هذا الصباح، بسبب المشاكل التي يعاني منها منذ مدة منها الرواتب، ورفض موظفي التلفزيون الاستمرار بعملهم رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول.

- توقف بث تليفزيون لبنان الرسمي تمهيدًا لإغلاقه

وتوقف بث تليفزيون لبنان الرسمي، صباح اليوم، على كافة القنوات الأرضية المحلية، وكذلك منصات البث المباشر.

وانقطع بث تليفزيون لبنان عن الأقمار الصناعية، مع رفع شعار "مستمرون بالإضراب العام المفتوح حتى نيل كل مستحقاتنا"، حسبما نشرت صحيفة "النهار" اللبنانية.

وأشارت "النهار" إلى أن انقطاع بث تليفزيون لبنان جاء وسط أنباء عن اتجاه زياد مكاري، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، لإغلاق التليفزيون بعد أيام على إضراب الموظفين.