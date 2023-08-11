الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص وعلاج 1300 حالة في 7 تخصصات بقافلة طبية ببني سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدّه الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية مهدي الأخرم مركز الفشن، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة.

وتم الكشف على 1302 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 22، معمل طفيليات 24، حالات الأشعة 7، استصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 97 حالة، تحويل حالتين للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وعلى هامش القافلة، تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبي.

إدارة القوافل العلاجية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الطفيليات المعوية والبلهارسيا القوافل العلاجية المناطق الأكثر احتياجا بني سويف

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