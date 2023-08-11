الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تداهم 5 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

أرشيفية
أرشيفية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بناء على توجيهات اللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية والجهات المعنية بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الإسماعيلية.

 وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط (5) مراكز لعلاج الإدمان، كما تم ضبط (المشرفين على تلك المراكز).. وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقات من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة مكافحة المخدرات مساعد وزير الداخلية اللواء شريف روؤف علاج الإدمان

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