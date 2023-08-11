"الداخلية" تداهم 5 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بناء على توجيهات اللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية والجهات المعنية بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط (5) مراكز لعلاج الإدمان، كما تم ضبط (المشرفين على تلك المراكز).. وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقات من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.