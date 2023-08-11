محافظ أسيوط يتفقد مصنع الشركة الدولية للمستلزمات الطبية

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم، مصنع الشركة الدولية للمستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بالزرابي التابعة لمركز أبوتيج، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

واستقبل المحافظ ومرافقوه، عادل هاشم خليل، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمستلزمات الطبية، واصطحبهم في جولة تفقدية لأقسام الشركة وخطوط إنتاج السرنجات الطبية وبعض المستلزمات الطبية والدوائية وشاهد مراحل التصنيع المختلفة حتى خروج المنتج النهائي وجاهزيته للتصدير لمختلف دول العالم، واستمع إلى شرح من رئيس مجلس إدارة الشركة عن مراحل التصنيع المختلفة وخطة الشركة لتصدير المنتجات إلى 22 دولة عربية وأجنبية فضلًا عن تلبية احتياجات السوق المحلي من المستلزمات الطبية والدوائية وبجودة وكفاءة المنتجات التي تنافس المنتجات العالمية من حيث الجودة والكفاءة والتي حظيت بثقة منظمة الصحة العالمية وتم منح الشركة شهادة الجودة والتميز، فضلًا عن أهمية الشركة في توفير أكثر من 650 فرصة عمل دائمة لابناء المحافظة.

والتقى المحافظ بعض رؤساء الأقسام والعاملين بالشركة وحثهم على الجد والاجتهاد في العمل وطالبهم بالتوسع وزيادة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة بالمحافظة، مشيدًا بالمصنع والمنتجات النهائية التي شاهدها والتي تتميز بجودتها والتي تنافس مثيلاتها بالاسواق العالمية.

كما أكد المحافظ أهمية دعم المرافق واستكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظة تمهيدًا لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الجديدة واستيعاب التوسعات، معلنًا تقديمه كافة التسهيلات للمستثمرين بالمحافظة ودعمه الكامل للمناطق الصناعية وترفيقها لجذب استثمارات جديدة وإتاحة الفرصة للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا عقده لقاءات مستمرة مع رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة ، لبحث مطالبهم واحتياجاتهم وتذليل كافة العقبات للتوسع في تلك المشروعات ومضاعفة الاستثمارات، مشيرًا إلى الدعم الذى توليه الدولة والمحافظة لتشجيع الاستثمار وتنفيذ برامج التنمية بالمحافظة في كل القطاعات واستغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة.

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