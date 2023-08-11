الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حفل بهاء سلطان وكارول سماحة بالعلمين الجديدة يتصدر الترند

بهاء
بهاء

حقق الحفل الغنائي للفنان بهاء سلطان، والفنانة كارول سماحة، بمهرجان العلمين الجديدة نجاحًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، بعد أن استمر لمدة 3 ساعات تقريبًا بمدينة العلمين الجديدة.

وتصدَّر الحفل الترند بمقاطع من الجمهور الذي حضر الحفل، للقطات من أغاني وإبداعات بهاء سلطان وكذلك فقرات لحفل كارول سماحة، متصدرًا ترند موقع (X) - تويتر سابقًا - من خلال عدد من الهاشتاجات وسط تداول عدد كبير من الصور الخاصة بالحفل المميز والذي تستمر على مواقع التواصل المختلفة حتى الآن وبعد انتهاء الحفل بساعات.

وتشهد الفعاليات الفنية أيضًا خلال الفترة المقبلة حفل للرابر العالمي راس يوم 25 أغسطس الجاري، وحفل غنائي للفنانة أنغام، وفريق كايروكي.

كما تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.

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