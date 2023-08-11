الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في 5 خطوات.. كيف تُشعر شريكك العاطفي بالأمان في العلاقة؟

علاقات
علاقات

من المهم في العلاقات العاطفية أن يشعر كل من الشريكين الطرف الآخر بأنه في أمان دائم، حيث أن الأمان يخلق علاقة حميمية أفضل وأعمق.

ومن المؤكد أن السلامة العاطفية والعقلية والجسدية لهما أهمية كبيرة في العلاقة، وحسب موقع “Hindustan times”، قالت المعالجة النفسية اليزابيث فريدريك: "تعتمد جودة العلاقات العاطفية دائمًا على مدى شعور كل شريك بالأمان في العلاقة، فعندما تستمر الرغبات والاحتياجات ويقوم أحد الطرفين بعدم تلبية ذلك يشعر الطرف الآخر بعدم أمان أو استقرار، ومن الصعب حقًا الشعور بالأمان مع شخص لست متأكدًا من أنه يمكنك الوثوق به أو الاعتماد عليه، ليس فقط عندما تكون في أمس الحاجة إليه، ولكن حتى على أساس يومي فقط، لذلك من الأسهل جدًا إصلاح هذه الانقسامات عندما يكون هناك أساس راسخ للأمان والثقة".

وأضافت إليزابيث: “الطريقة الأكثر فاعلية لإنشاء وتعزيز الأمان هي من خلال السلوكيات اليومية المتسقة التي تظهر بوضوح في العلاقة”، وفيما يلي بعض الطرق التي يمكننا من خلالها جعل الشريك يشعر بالأمان:

التحقق من صحة العواطف: 
قم باستخدام العبارات الداعمة للتواصل والتحقق من صحة تعبيرات وعواطف الشريك، حيث يمكن أن يجعله ذلك يشعر أن العلاقة هي مساحة آمنة له في قول أو فعل أي شيء دون الخوف من الفقدان أو الهجر.

الاهتمام الحقيقي: 
قم بطرح الأسئلة للحصول على مزيد من الوضوح بشأن مشاعر الشريك وإظهار الاهتمام الحقيقي لفهمها بشكل أفضل سيساعده ذلك على الشعور بالأمان.

التواصل بانتظام: 
التواصل المنتظم طوال اليوم والبقاء على اتصال دائم يمكن أن يجعل الشخص الآخر يشعر بالتقدير.

جدولة الوقت لتكونوا معًا:
يجب جدولة وتنظيم الوقت لقضاء وقت يومي مع الشريك حتى ولو لمدة ساعة لأن ذلك سيمكن الطرف الآخر من الشعور براحة أكبر.

التقدير:
يمكن أن تساعد المجاملات والتقدير بعضنا البعض على الشعور بالتقدير والمحبة.

أحد الشريكين الإحتياج الاعتماد الأم الانقسامات الهجر التواصل الجسد التقدير الشعور بالأمان العلاقات العاطفية

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