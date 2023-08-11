لجعل الرياضة أسلوب حياة.. "شباب ورياضة الإسكندرية" تنفذ يوما رياضيا على الشواطئ

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، يوم رياضي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ضمن مبادرة "إسكندرية بتبدع" وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في إطار جعل الرياضة أسلوب حياة، وتعزيز المشاركات المجتمعية للنشء وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.

ونفذ اليوم الرياضي من خلال الإدارة العامة للرياضة، بمديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، بشاطئ إسحاق حلمي من بمشاركة 200 فرد من الشباب والفتيات.

- اليوم يأتي ضمن مبادرة بناء الإنسان المصري

وأشارت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إلى إن ذلك يأتي ضمن مبادرة بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها القيادة السياسية وتعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.

وتهدف مبادرة "إسكندرية بتبدع" ، لنشر الأنشطة الرياضية والترويجية على الشواطئ و دمج المصطافين مع الأنشطة الرياضية المقامة على الشواطئ واسعادهم، وتتضمن الألعاب الشاطئية: (لعبه الراكت- ألعاب صغيره -ألعاب بلالين)، وذلك في إطار خطة مبادرات الإدارة العامة للرياضة تحت شعار "إسكندرية بتبدع".

كما تهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من هذه المبادرات في جميع المجالات الثقافية والرياضية والسياسية والاجتماعية والخدمية، وتهدف المبادرة أيضا الي خدمة كافة الأعمار من طلائع وشباب وأندية الفتاة والمرأة، وإلى الوصول لكافة فئات المجتمع وزائريه.

وفي سياق آخر ، تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، من خلال الهيئات الشبابية والرياضية مبادرة "صيف شبابنا" والتي تنطلق في مراكز الشباب وتتضمن أنشطة فنية، رياضية، ثقافية، علمية، وكشفية.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر، في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية.

يوم رياضي بشاطئ اسحاق حلمي

يوم رياضي بشاطئ اسحاق حلمي

يوم رياضي بشاطئ اسحاق حلمي

يوم رياضي بشاطئ اسحاق حلمي