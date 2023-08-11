الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رامى عياش: فخور بوجودى فى مدينة العلمين الجديدة

المطرب رامي عياش
المطرب رامي عياش

قال المطرب رامي عياش إن حفله بمهرجان العلمين الجديدة يعد الخامس له خلال أغسطس بالساحل، معقبًا: "الله يعمر هالبلد، والجهود الجبارة التي يقوم بها كل القائمين عليها، ناس بتحب البلد والسياحة والثقافة والفن والموضة، وفخور أني بشارك مع باقة الفنانين الكبار هؤلاء".

وأضاف “عياش” خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن العلمين ستكون "تريند" بمجهود الرئيس الغالي عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري الذي له فضل كبير بالإعمار، والمكانة التي وصلنا لها في مصر.

وتابع: "فخوري بوجودي في مدينة العلمين، وبتمنى لجميع القائمين عليها الاستمرار والتقدم".

أغنية "لمة الحبايب" صادقة تصل للقلب بسرعة

وأوضح المطرب اللبناني، أن أغنية "لمة الحبايب" هي أغنية صادقة تصل للقلب بسرعة، خاصة أن الأغنية تشهد ظهور لزوجتي وأهلي وأصدقائي. 

العلمين تريند مجهود الرئيس الغالي عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي

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