الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إلغاء رحلات الطيران للبالون الطائر بالأقصر لسرعة الرياح

ارشيفيه
ارشيفيه

ألغت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، رحلات الطيران للبالون الطائر، اليوم الجمعة، بسبب سرعة الرياح شرقًا.

وأكدت أرض مطار البالون الطائر بمحافظة الأقصر، في بيان لها، أن إعادة التشغيل، اليوم الجمعة، للطيران التجاري والتدريبي للأكاديمية، على مسئولية الطيار الشخصية.

يذكر أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميًا، وتتفرد به المحافظة على مستوى الجمهورية، لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية، وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.

وتشهد مدينة الأقصر منذ بداية الموسم السياحي استمتاع السائحين عبر رحلات البالون الطائر، ومن ارتفاع 1500 قدم بسماء الأقصر، ولمدة 45 دقيقة، بمعالم المدينة السياحية من معابد وآثار، والطبيعة من خضرة ونيل وجبل، فضلًا عن مشاهدة اللحظات الأولى لمشهد شروق الشمس الساحر، مما يسهم في الإقبال الكبير من السائحين على رحلات البالون الطائر والتي جعلها الزائرون على رأس أجندتهم السياحية في زيارة المدينة، وتضم محافظة الأقصر حاليًا 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، وتوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون، والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكبًا.

يذكر أن محافظة الأقصر، رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والذي قارب على 45 درجة مئوية، تستقبل أعدادًا كبيرة من السائحين، ما أدى إلى إنعاش السياحة الصيفية بها، وتعد رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة والبحر الأحمر كلمة السر، حيث تستقبل الأقصر أكثر من 80% من القادمين لشواطئ البحر الأحمر.

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