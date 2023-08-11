الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالشرابية

مسجل خطر
مسجل خطر

قررت جهات التحقيق بالشرابية، اليوم الجمعة، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الآيس والهيروين قبل ترويجها على عملائه.

كما أمرت بأخذ عينة من المواد المخدرة وعرضها على المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، والجدول المدرجة به المواد، وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلوجرام- كمية من مخدرى البودر والهيروين وزنت 200 جرام- سلاح أبيض- مـبلغ مالى). 

وبسؤاله عن مصدر المخدرات أقر بحيازتها بقصد الاتجار وتم اقتياده إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

جهات التحقيق الشرابية المواد المخدرة مخدر الأيس الهيروين

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