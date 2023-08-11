الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: ليفربول يخطف مويسيس كايسيدو من تشيلسي مقابل مبلغ قياسي

مويسيس كايسيدو
مويسيس كايسيدو

أكدت تقارير صحفية توصل نادي ليفربول الإنجليزي لاتفاق مع نظيره برايتون، للتعاقد مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد كايسيدو البالغ من العمر 21 عامًا، أحد أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي في الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة “ذا أثلتيك” أن برايتون أقام مزادًا منتصف ليل الجمعة، لبيع كايسيدو، وفاز به ليفربول، بعدما وافق على دفع مبلغ 110 ملايين جنيه إسترليني.

وأشار التقرير إلى أن كايسيدو سيصبح أغلى صفقة انتقال في الدوري الإنجليزي وتاريخ ليفربول، الذي تفوق على تشيلسي، بعدما توقف عرضه عند مبلغ 100 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن ليفربول لم يتوصل لاتفاق مع كايسيدو بخصوص الشروط الشخصية الخاصة بالصفقة حتى الآن، لكنها مسألة وقت، بعد أن تم تحديد اليوم الجمعة كموعد للفحوصات الطبية.

كايسيدو سيصبح ثالث صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع الأرجنتيني بطل العالم أليكسيس ماك أليستر، والمجري دومنيك سوبوسلاي.

وسيتفوق كايسيدو على الهولندي فيرجيل فان دايك، ليصبح أغلى صفقة انتقال في تاريخ ليفربول، حيث انتقل الأخير إلى ليفربول في يناير 2018 مقابل 75 مليون يورو.

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