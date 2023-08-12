"رشوا الورد".. أشهر ترانيم العذراء التي يتغنى بها الأقباط في الصوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بفترة صوم السيدة العذراء مريم، التي تستمر حتى 21 أغسطس، مستغرقة 14 يومًا مُتصلة.

وقالت المرنمة وردة منصور، من إيبارشية سوهاج، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن أشهر ترانيم السيدة العذراء على الاطلاق هي ترنيمة رشوا الورد يا صبايا والتي تقول: «رشوا الورد مع الياسمين رشوا الورد يا صبايا العذراء زمانها جاية رشوا الورد وصلوا معايا فى مديح مريم دعونى يا موالى ساعدونى فى البتول نور العيون وأنشد الأوزان مغرم واعزلوا العزال عنى أسمعوا يا أهل فنى دع يقولوا دا جنون حب مريم قد فتنى للملا قد صار أعلا مدحك كالشهد وأحلى ما يعادله بنون قيل جوهر: قلت أغلى دائما مداح في يا بتول قلبى هاويك سرمدًا ربحى وعونى وسلام الله عليك نورك نور العيون نجمك بدر البدور طهرك خاصًا لدونى مدحك فرحى وسرورى إن مولودًا يجيك قالت الأنبياء عنك أنك عذراء تكونى والمعانى كملوا فيك».

وأوضحت أنه من شدة إعجاب الأقباط باللحن الخاص بالترنيمة قام الشعراء الأقباط بكتابة كلمات أخرى على نفس اللحن تقول: "هات مزمارك ياداود هات مزمارك غنى معانا هات مزمارك مع العود دى العدرا حاضرة ويانا".

من جهته، قال البابا الراحل شنودة الثالث، في كتاب «السيدة العذراء مريم»، إن العذراء أتت إلى بلادنا أثناء طفولة المسيح، أقامت في أرضنا سنوات، قدستها خلالها، وباركتها، وظهرت في الزيتون منذ أعوامًا قريبة (1968)، وجذبت إليها مشاعر الجماهير، بنورها، وظهورها، وافتقادها لنا.