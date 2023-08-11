جمهور كارول سماحة يردد أغانيها ويرفع صورها بالعلمين الجديدة

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع النجمة كاول سماحة في حفلها المقام حاليًا بمهرجان العلمين الجديدة، وهو الحفل الذي تقدمه مع النجم بهاء سلطان.

واحتشد جمهور كارول قبل الحفل بساعات وغلب عليه فئة الشباب ورفع عدد منهم صور النجمة كارول سماحة، معبرين عن حبهم لها، وبدأت كارول في تقديم عدد كبير من أغانيها التي حققت بها نجاحًا كبيرًا في مصر.

وعبرت النجمة كارول سماحة عن سعادتها الغامرة للمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة وبوجودها في مصر منذ 10 سنوات، وهنأت على نجاح المهرجان.

وقالت كارول، في تصريحات خلال مهرجان العلمين: "من أول ما وصلت للأوتيل وكل شيء منظم فيه وشيء عالمي بصراحة وده مفرحني، أغاني ببتتجهز وفيه سينجلات وفيه أغنية مصرية بتتجهز، أنا موجودة وعايشة في مصر من 10 سنين علشان متجوزة مصري وشايفة تطوير في كل مجالات كتير وبتطور بشكل سريع في الترفيه والعمارة وغيره، ومبروك مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى.. العالم علمين".