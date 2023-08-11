ضبط تاجر جمع 2.2 طن مكرونة مدعمة لبيعها في السوق السوداء بالغربية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، أحد التجار جمع كمية تبلغ 2 طن و240 كيلو جرام من المكرونة المخصصة للبطاقات التموينية، وذلك لإعادة بيعها في السوق السوداء بهدف الربح غير المشروع وبدون وجه حق.

وهذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للحد من الظواهر غير القانونية والتجارة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد والمستهلكين، وفي إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لمكافحة السوق السوداء ومحاسبة المخالفين، وهو ما يؤكد عليه دائمًا وكيل وزارة التموين بالغربية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير ثلاث محاضر أخرى لمخابز داخل نطاق محافظة الغربية، شملت مخالفات نقص في الوزن بلغت قيمتها 10.9.12 جرام ومحضر واحد لخبز غير مطابق للمواصفات القانونية المحددة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وسيتم محاسبتهم وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

من جهته أكد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، على أهمية مكافحة السوق السوداء والحد من المخالفات في قطاع التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أن الوزارة ستستمر في تعزيز جهودها لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات القانونية، وتحقيق العدالة التجارية وحماية حقوق المستهلكين.

وأكد أن هذا التحرك كجزء من الإصلاحات والجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتطهير السوق وضمان توافر المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، وتعكس هذه الإجراءات التزام الوزارة بمكافحة الفساد وتعزيز التمويل العادل والشفافية في قطاع التجارة الداخلية.