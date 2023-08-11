الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوباما: من "الصعب" رؤية صور كارثة حرائق هاواى

أوباما
أوباما

قال الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، الخميس، إنه كان من "الصعب" عليه رؤية صور حرائق الغابات المميتة المشتعلة فى هاواى.

وكتب أوباما على حسابه على موقع "إكس - تويتر سابقا": "من الصعب رؤية بعض الصور تخرج من هاواى - إنه فى مكان له مرتبة خاص جدًا للكثيرين منا، أنا وميشيل نفكر فى كل من فقد أحد أفراد أسرته، أو انقلبت حياته رأساً على عقب."

وولد الرئيس الأمريكى الأسبق السابق وأمضى جزءًا كبيرًا من طفولته فى هاواي، كما أنه يسافر إليها بانتظام مع عائلته.

وأعلن مسؤولون فى مقاطعة ماوى فى هاواى أن 36 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم ودُمر 271 مبنى بسبب حريق ناتج عن رياح بقوة الإعصار. وفى بلدة لاهينا، العاصمة التاريخية السابقة لمملكة هاواي، فر البعض إلى المحيط هربًا من الحرائق، حيث أفاد خفر السواحل أنه أنقذ 14 شخصًا من الشاطئ اليوم.

وأعلنت الخطوط الجوية الأمريكية، أنها سترسل طائرات للمساعدة فى جهود الإجلاء.
 

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