الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد موسيقى: أتوقع وجود مهرجان العالم علمين على الخريطة الدولية الأعوام المقبلة

مهرجان العالم علمين
مهرجان العالم علمين

قال الناقد الموسيقي محمد شميز، إن مصر قوية فنياً بصورة كبيرة وتم تقديم الموسيقى المصرية للعالم العربي والدولي أيضاً من خلال مهرجان العالم علمين، خاصة وأن هذا المهرجان مذاع عبر القنوات الفضائية المختلفة.

 

العالم علمين

وأكد الناقد الموسيقي محمد شميز، خلال لقائه ببرنامج “التاسعة" مع الإعلامية شافكي المنيري، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه من الممكن أن يدخل مهرجان العلمين على الخريطة الدولية الأعوام القادمة، وذلك لأن مؤشرات العام الأول جيدة للغاية.

 

وأضاف في حديثه، أن ما كان في العالم علمين من تفاعل الجمهور كان حقيقي ولا أحد يستطيع نكرانه على الإطلاق، خاصة وأن النجوم اللذين تم اختيارهم لحفلات العلمين لهم جماهيرية كبيرة للغاية، معبراً:" حميد الشاعري وعمرو دياب ومحمد منير وغيرهم من نجوم هذا الجيل كان لهم بصمة واضحة في تغيير ملامح الموسيقى العربية ووضع بصمة خاصة للغنوة المصرية".

 

تدريب المواهب 

وأشار إلى، أنه يقترح صعود مواهب الغناء من برنامج الدوم على مسارح العالم علمين من أجل تدريب هذه المواهب الشابة على مواجهة الجمهور.

محمد شميز الموسيقى العربية العالم علمين التاسعة الأولى المصرية

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