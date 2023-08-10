مختار نوح لـ"الشاهد": عمر التلمسانى مخادع وصاحب منهج خفى

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، إن منهج عمر التلمساني مخادع وصاحب منهج خفي وكانت له مساجد خاصة.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن منهج عمر التلمساني مخادع وصاحب منهج خفي وكانت له مساجد خاصة في السبعينيات في منطقة مصر الجديدة، ومنها الجمعية الطبية وتقريباً كان هناك مناطق بالأكمل إخوانية، فعرفنا الإخوان على هذا الفكر، وكان التلمساني لديه قدرة هائلة على الخداع حتى في مخالفته لأوامر حسن البنا.

وتابع: "كنت أري أنه بعيد عن العنف تماماً وكان يتعمد أن يظر أن 15 ألف مقاتل يفتحوا مصر والعالم وتقسيم المجتمع لفرد مسلم وكافر ومحب، وكان المرشد الوحيد الذي استطاع أن يقيم علاقات طيبة مع الصحفيين فكان لدية قدرة هائلة على التخفي وإظهار خلاف ما يبطن".