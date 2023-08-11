أهالي "الخليفة" عن تطويرات شارع الأشراف: الرئيس السيسي والدولة أنقذونا من العشوائيات

لم يتوقع أهالي حي الخليفة بشكل عام وشارع الأشراف بشكل خاص، التطويرات التي شهدتها المنطقة بشكل كبير وبصورة واضحة لتجذب السياح بمنطقة مصر القديمة، و المناطق التاريخية الشهيرة التي تتميز بها مصر، والتي سعي إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي العشوائيات وحل مشاكل الصرف الصحي وإحلال وتجديد الأماكن المهددة بالهدم.

- سعيد القهوجي: الرئيس قضي علي العشوائيات

سعيد القهوجي، رجل أربعيني يعمل في مقهي في شارع الأشراف، قال إن عمليات تطوير شارع الأشراف لمسة حضارية للمنطقة وسكانها وقضي على العشوائيات والمياه المتراكمة بسبب مشاكل الصرف الصحي والأتربة، وظهر الشارع في شكل لائق بسكان حي الخليفة.

وتابع، "بصراحة مبسوطين بالتطويرات اللي الدولة بتعملها يوميا ودي حاجة فرحانين بيها بعد أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم وأصبح في مجهود كبير في القضاء علي تلك العشوائيات ولم نتوقع أن تصل المنطقة إلي هذا الصرح العظيم الذي كنا نأمل به سنوات كثيرة".

- سامية: من مباني متهالكة إلي واجهات بألوان متوحدة

وأضافت سامية السيد واحدة من سكان شارع الأشراف، معظم المباني كانت متهالكة وقديمة ولم نتوقع أن يصل الحي إلي هذا الجمال والرونق سواء ترميم وتلوين الواجهات بلون موحد أو القضاء علي العشوائيات والزحام ومنع المتسولين والبلطجية الرئيس عبدالفتاح السيسي غير القاهرة التاريخية بشكل يليق بجمال مصر وأهلها.

فيما أوضح، عزت السيد أن شارع الأشراف من المعالم الأثرية المهمة الدينية، وساعدت الدولة في إرجاع معالم الشارع الأثري ورفع كفاءة المواقع الأثرية والتصدي لمشكلة المياه الجوفية، وتمت إزالة المخلفات وصيانة المباني الأثرية داخل المنطقة والتي كانت مرتعا للحشرات والقوارض ومقلبا للقمامة، ولكن بعد أن تدخلت وزارة الآثار والرئيس عبدالفتاح السيسي تم القضاء على تلك المشاكل بشكل نهائي.

وحرصت الدولة علي رفع كفاءة وتنفيذ اعمال التجميل والتجديد مع زرع أشجار على جانبي شارع الأشراف، ووجود نافورة مياه بمحيط متنزه الخليفة وبجانب سلم زينهم و إضافة دكك ومقاعد خشبية بطول الطريق بشارع الاشراف بحي الخليفة بأشكال جديدة، ورفع القمامة مع دورات مستمرة من الحي بتجميعها يوميا.

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