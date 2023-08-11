الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هيئة الدواء تحذر من عقار مضاد حيوى بالأسواق

عقار مضاد حيوي
عقار مضاد حيوي

حذرت هيئة الدواء المصرية، من عقار مضاد حيوي يسمى “Ciprobay tablet”، مغشوش بالأسواق، مؤكدة أن هناك عبوات مقلدة من هذا المستحضر في السوق الدوائي، وعلى المواطنين ضرورة التواصل مع الهيئة بشكل عاجل في حال شراء هذا المستحضر أو التواصل مع الخط الساخن.

ورصدت "الدستور" حجم تواجد العقار في الأسواق وحجم الإقبال عليها وتوضيح من قبل الصيادلة بين العقار المغشوش والأصلي.

من جانبه قال محمد أيمن، أحد الصيادلة بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، إن عقار “Ciprobay tablet” مضاد حيوي بكتيري ويستخدم في علاج الالتهاب الرئوي والتهاب البروستاتا وعدوى السالمونيلا وعدوى الشيغيلا وعدوى المسالك البولية وغيرها من العدوى البكتيرية.

وأوضح أن هناك فروق واضحة بين العقار المغشوش والعقار الأصلي وتكون تلك الفروق واضحة للصيادلة، لافتا إلى المنشورات التحذيرية التي تصدر من قبل هيئة الدواء المصرية يتم عرضها على الصفحة الرسمية للهيئة وعلى المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت جيهان محمد، إحدى الصيادلة بمنطقة العجوزة التابعة لمحافظة الجيزة، أن العقار الأصلي تكون خامته أفضل من العقار المغشوش وتكون واضحة حيث إن العقار الأصلي تكون الكتابة بين أجزاء المثلث من الكرتونة الخارجية، وخامة الورق جيدة ولامعة يوجد عليها طبقة ورنيش لامع.

فيما أشار طارق محمود، أحد الصيادلة بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة إلى أن من ضمن الفروق الواضحة بين العقار المغشوش والعقار الأصلي، فإن الشريط الداخلي تكون الكتابة بخط أسود غامق والبيانات المطبوعة على الشريط مكتوبة بخط أصغر وأقل وضوحا، أما العبوة الخاصة بالمنتج المقلد الكتابة تكون فوق المثلث، وخامة الورق غير جيدة وغير لامعة ولا يوجد عليها طبقة ورنيش لامع، على عكس العبوات الأصلية والتي يسيطر عليها جودة العلبة الخاصة بالعقار.

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