الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ تكنولوجيا: الدول الأوروبية تعتمد فى نظم الحماية على تطبيقات روسية الصنع

الاقتصاد الألماني
الاقتصاد الألماني

كشفت الدكتورة رشا عبدالستار، أستاذ تكنولوجيا المعلومات، حقيقة تأثر الاقتصاد الألماني بالهجمات السيبرانية المستمرة.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ألمانيا أعلنت رسميا أن اقتصادها انكمش لعدة أسباب منها الهجوم السيبراني المستمر والتجسس الصناعي على بيانات شركات الصناعة الألمانية في الفترة الماضية، ما أدى لاهتزاز حجم الصناعة.

وأضافت: “الدول الأوروبية الكبرى تعتمد في نظم الحماية الخاصة بها على تطبيقات مشهورة جدا روسية الصنع، فمن البديهي أن تتأثر هذه التطبيقات والأدوات الخاصة بحماية بيانات الشركات الألمانية والمصالح الحكومية”.

وأوضحت أنه لا يوجد أي حل إلا وجود نموذج موحد لهذه الدول للإجراءات وتحديث وتطوير الخوارزميات بشكل متواصل، كما يجب تنبيه المواطنين عند استخدام تطبيقات البيانات الخاصة بهم، وهناك وسائل حماية جديدة يجب طرحها في الأسواق، ويجب الاعتماد على نظم التخزين الداخلية الآمنة وعدم الاعتماد على نظم دولية".

أستاذ تكنولوجيا المعلومات القاهرة الإخبارية لهجمات السيبرانية الاقتصاد الالماني تأثر الاقتصاد الألماني

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