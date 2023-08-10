الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"100 يوم صحة".. الكشف الطبى على 1252 مواطنًا بالمجان فى كفر الشيخ

جانب من فعاليات المبادرة
جانب من فعاليات المبادرة

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بقرية أبو ريا بمركز الرياض، وذلك على مدار يومين، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة و 100يوم صحة.

حيث تنوعت الخدمات الطبية المختلفة المقدمة بالقافلة وبيانها كالآتي:  العيادات المتخصصة وعددها 10 عيادات بواقع 9 تخصصات طبية مختلفة وهي (باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحة عامة، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن، أسنان)، حيث بلغ إجمالي تردد المواطنين على عيادات القافلة خلال اليومين 1252 مواطنًا، كما تم عمل عدد 205 تحاليل طبية (ما بين معمل الدم ومعمل الطفيليات)، و46 أشعة، وصرف الدواء بصورة مجانية، كما تلقى 677 مواطنًا ندوات التثقيف والإرشاد الصحي.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة، أنه استكمالاً لأعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، والتزامًا بأهدافها واستدامتها، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر) على 85 مواطنًا خلال القافلة، وذلك بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لعدد 8 مرضى، والتحويل على أقرب مستشفى لعدد 17 مريضا لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث كانت كافة الخدمات المقدمة بالقافلة الطبية مجانية.

الصحة الرياض حياة كريمه السيسي كفر الشيخ

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