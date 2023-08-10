مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب سيارة على طريق شبين الكوم

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 6 آخرين، في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على محور "طملاي- شبين الكوم"، بالقرب من نزلة قرية دبركي التابعة لدائرة مركز منوف، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوة أمنية للوقوف على تداعيات الحادث.

وتلقى اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، بانقلاب سيارة "ميكروباص"، وعلى الفور تم التنسيق مع الإسعاف وانتقال قوة أمنية لتحقيق في الواقعة.

وأوضح مصدر طبي أن هناك حالة وفاة لسيدة مجهولة الهوية، وإصابة 6 آخرين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، لاستكمال الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة حيال الواقعة وجار رفع آثار الحادث.