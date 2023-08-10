تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمدينة الإسماعيلية

شنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية، اليوم الخميس، بحملة مفاجئة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين.

من جانبه صرح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، بأن الحملة قامت بالمرور على 7 منشآت طبية خاصة، بينهم عيادتان خاصة و5 مراكز لعلاج الإدمان، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وتنوعت المخالفات ما بين إدارة منشأة طبية دون ترخيص، وذلك مخالف لمادة 1 و2 لقانون رقم 51 لسنة 1981، ومخالفة عدم وجود غرفة للنفايات، بالإضافة إلى مخالفة عدم وجود غرفة التعقيم في بعض الأماكن علاوة على عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، وقد حررت اللجنة بعمل المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي حال تكرار تلك المخالفات سيتم غلق المنشآة المخالفة كما نفذت اللجنة قراري غلق الأول لمستشفى خاص والآخر لمركز طبي خاص.