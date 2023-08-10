صحيفة ألمانية: انتقال هارى كين لبايرن ميونخ مقابل 120 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية عن قيمة اتفاق نادي بايرن ميونخ الألماني مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي من أجل التعاقد مع هاري كين، مهاجم السبيرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات هاري كين قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تقدمت إدارة النادي البافاري بأكثر من عرض لضمه لصفوف الفريق، وأفادت بعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم أن إدارة السبيرز وافقت على رحيل هاري كين بعدما رفضت 3 عروض من نظيرتها في بايرن لضمه.

ووفقًا لما ذكرته مجلة بيلد الألمانية فإن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع توتنهام على ضم هاري كين مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون متغيرات.

وشارك كين في 49 مباراة بقميص توتنهام خلال الموسم الماضي 2022 سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 5 لزملائه في كل البطولات.

وبدأ هاري كين مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب فريق توتنهام، وصعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2009 قبل أن يصعد للفريق الأول في يناير 2011، وبعدها خرج في عدد من الإعارات لأندية لايتون أورينت وميلوال ونورويتش سيتي، وليستر سيتي التي انتهت في مايو 2013، واستقر هاري كين منذ ذلك التاريخ في توتنهام.