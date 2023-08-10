مساعد وزير الخارجية يستقبل عددًا من مساعدى لجنة الشئون الخارجية بالنواب الأمريكى

استقبل السفير دكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، اليوم، عدداً من مساعدي لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، بمقر وزارة الخارجية.

وشارك في الاجتماع السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، وممثلين عن إدارات السودان والشئون الاقتصادية متعددة الأطراف.

واستعرض السفير دكتور فهمى الأبعاد المختلفة للشراكة الاستراتيجية المصرية – الأمريكية والتعاون البناء والمثمر بين مصر والولايات المتحدة في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.

وتناول أبرز التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري والتطورات الجيوسياسية الإقليمية وتداعياتها على مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مستعرضاً الجهود المصرية للتعامل مع هذه التحديات.

من جانبه، استعرض السفير مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية، مبرزاً أهم عناصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والحوار الوطني، بمشاركة كافة تيارات المجتمع المصري.

وكذلك تناول الاجتماع أيضاً المساعي المصرية للتوصل لحل للأزمة السودانية، ومن ضمنها استضافة قمة دول الجوار وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان، وكذلك استعراض ملف الطاقة وتحديداً الدور المصري الرائد في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا الشأن.