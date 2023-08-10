للحفاظ على مصالحها.. فرنسا تحشد قواتها لمواجهة الانقلاب في النيجر

أفادت مجلة فورين بوليسي الأمريكية بأن النيجر قد تتحول إلى ساحة حرب بالوكالة، حيث تسعى فرنسا لحشد الغرب لمواجهة الانقلاب للحفاظ على مصالحها، بينما يرفض الشعب هذا التدخل ويؤيدون المجلس العسكري والدعم الروسي، لينذر الخبراء بإمكانية إشعال بؤرة حرب جديدة في المنطقة الإفريقية.

وتابعت أن ما يحدث في النيجر يعكس مدى رفض العديد من الدول الإفريقية الوجود الغربي والترحيب بالدائل المتمثلة في روسيا والصين، فأوروبا ليس عليها سوى أن تلوم نفسها لكونها غير طموحة في تعاملها مع القارة الإفريقية والنظر إليها على أنها مستعمرات.

لحظة فارقة

بينما أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأن انقلاب النيجر خلق لحظة جيوسياسية حقيقية للأفارقة - وقت أصبحت فيه الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين أقل أهمية على الفور من الأفارقة أنفسهم.

وتابعت أن هذا يتجلى بشكل أفضل في دور نيجيريا، أكبر دولة في المنطقة حتى الآن والتي يصادف أن يكون رئيسها الجديد، بولا تينوبو، الرئيس الحالي للإسكواس، المنظمة السياسية والاقتصادية الأكثر أهمية بين الدول في المنطقة. أصر تينوبو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بصوت عالٍ على استعادة زعيم النيجر المخلوع ونظامها الديمقراطي.

وأضافت ان الأفارقة يشعرون بطريقتهم إلى الأمام في منطقة الساحل، قد يبدو هذا توقفًا، لكن من الضروري بالنسبة لمستقبل المنطقة، بل ومستقبل إفريقيا بالفعل، أن يتولى الأفارقة بشكل متزايد مسؤولية عملياتهم الخاصة إنشاء لوائحهم الداخلية ، وإنشاء حواجزهم الخاصة والتوسط الدبلوماسي الخاص بهم ، وكذلك عند الحاجة للحلول العسكرية.

مصالح فرنسية

وأفادت الصحيفة البريطانية أن الفرنسيين يدركون جيدًا علم اجتماع النيجر أكثر من أي بلد غربي آخر، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن النيجر كانت مستعمرة فرنسية حتى 1960 وأن الروابط الثقافية واللغوية القديمة تربط بين البلدين، ولم تترسخ المشاعر المعادية لفرنسا كما حدث في بوركينا فاسو ومالي.

وتابعت أنه يبدو أن شعبية فرنسا في النيجر تراجعت بصورة كبيرة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية فأصبح الوضع لا يحتمل مع ارتفاع أسعار السلع الضرورية والانقطاع الدائم للكهرباء، وانتشار الإرهاب بها، وتجاهل فرنسا لكل هذه القضايا والاهتمام فقط بالنيجر كمصدر رئيسي للطاقة في فرنسا، فأصبح الشعب في النيجر متشكك إلى حد ما بشأن التدخل الغربي في منطقة الساحل حيث اعتبره الشعب غير فعال.

وأكدت صحيفة كانديان تايمز الكندية، أن الانقلاب كان بمثابة صدمة لفرنسا، التي أجلت مواطنيها من البلاد أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون ، في تهديد مستتر، حيث قال إنه "لن يتسامح مع أي هجوم على فرنسا ومصالحها".

وتابعت أن التحركات الفرنسية، واجهتها النيجر بغلق مجالها الجوي رداً على تهديدات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفرنسا، لكن لحسن الحظ، انقضى الموعد النهائي للتدخل يوم الأحد دون وقوع أي أمر، وتخطط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمناقشة موضوع النيجر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأضافت أو الولايات المتحدة من جانبها، تؤجل واشنطن وصف ما حدث بالاستيلاء العسكري أو انقلاب، لأن القيام بذلك سيتطلب قطع المساعدات الاقتصادية للنيجر، ليس ذلك فحسب، بل سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية، وهى نتيجة يخشىها البيت الأبيض نظرًا للأهمية الاستراتيجية للنيجر.

وأوضحت أن خلال معظم القرن العشرين، مارس الفرنسيون سيطرة استعمارية وحشية على جزء كبير من غرب إفريقيا بما في ذلك مالي الحديثة وبوركينا فاسو والنيجر، ما أدى إلى تخلف اقتصاداتهم لتغذية التنمية الفرنسية، في حين انسحبت العديد من الإمبراطوريات الأوروبية من السيطرة المباشرة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، استمرت فرنسا في السيطرة على مستعمراتها السابقة في غرب إفريقيا، وإدارة عملاتها وميزانياتها ونشر القوات على أراضيها، وبالتالي ، فإن الاستقلال الذي حصلت عليه هذه البلدان الأفريقية قد تم إبطاله من قبل العلامة التجارية الفرنسية الخاصة بالاستعمار الجديد، والمعروفة باسم Françafrique.

تابعت أن أن النيجر تظل واحدة من أفقر دول العالم على الرغم من أنها تتمتع بثروة من الموارد الطبيعية ذات الأهمية الهائلة لحاكمها الاستعماري السابق، فالنيجر هي واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم. في عام 2022 ، استحوذت البلاد على أكثر من أربعة في المائة من إجمالي الناتج العالمي يتم التحكم في معظم هذا الإمداد من قبل شركة أورانو (المعروفة سابقًا باسم Areva)، وهى شركة مملوكة لأغلبية فرنسية، كما تمتلك شركة أرانو 63.4% من أكبر شركة تعيدن في النيجر، ومنذ قرابة من 50 عامًا استغل أورانو اليورانيوم النيجيري الذي يغذي صناعة الطاقة النووية الفرنسية، والتي تتكون من 56 مفاعلًا في 18 محطة، بينما لا تقدم إلا القليل للنيجر.

لا تقوم فرنسا بتعدين اليورانيوم على أراضيها، ولكن في مجموعة متنوعة من البلدان حول العالم بما في ذلك كازاخستان وروسيا والنيجر، ونمت نسبة اليورانيوم المستخرج من النيجر بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية.

بين عامي 2012 و 2018 ، شكلت النيجر ما معدله 16.7 في المائة من إمدادات اليورانيوم الفرنسية. من عام 2019 إلى عام 2022 ، بلغ متوسط اليورانيوم النيجيري 28.3٪ من الإجمالي، علاوة على ذلك، فإن خُمس مخزون اليورانيوم في الاتحاد الأوروبي يأتي من النيجر ففي 2021 كانت النيجر أكبر مورد لليورانيوم في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن لثروة صادرات اليورانيوم أن تذهب بعيدًا نحو التخفيف من حدة الفقر في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ، ولكن على مدى عقود ، حافظت الحكومة الفرنسية على نظام معاد للديمقراطية من السيطرة السياسية والاقتصادية يسمح لشركاتها بإرسال موارد مهمة إلى فرنسا مع جني المليارات من الإيرادات، ففي 2018، على سبيل المثال ، شكل اليورانيوم 75% من إجمالي صادرات النيجر ولكن فقط خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما يولد أورانو المليارات يعيش غالبية النيجيريين في بؤس وبالتالي فإن الغضب ضد الفرنسيين هو النتيجة المتوقعة لهذا الوضع، ومن المثير للاهتمام، أنه في فرنسا، تضاء واحدة من كل ثلاثة مصابيح كهربائية بفضل تعدين اليورانيوم النيجيري. لكن في النيج ، ما يقرب من 90 في المائة من السكان لا يحصلون على الكهرباء.

تحركات فرنسية

وأكدت الصحيفة ان التحركات الفرنسية للحشد الدولي والإقليمي لإنهاء إنقلاب النيجر، جاءت بسبب التقارير التي تفيد بأن النيجر تخطط لتعليق صادرات اليورانيوم إلى فرنسا لها أهمية عالمية، لن يمثلوا فقط تفنيدًا للاستعمار الفرنسي الجديد في البلاد التي تلقت بالفعل ضربات خطيرة بسبب الانقلابات المناهضة لفرنسا في مالي وغينيا وبوركينا فاسو.

وتابعت أن الانقلاب في النيجر يهدد بتعطيل مشروع سيجلب الطاقة من حقول الغاز الكبيرة في شمال نيجيريا إلى أوروبا، التي لا تزال اقتصاداتها تتضرر منذ قطع إمدادات النفط والغاز من روسيا.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الاتحاد الأوروبي رفض الاعتراف بالانقلابيين كزعماء شرعيين للنيجر بعد حملات فرنسية مكثفة وتحركات دولية لحشد الدعم الغربي والإفريقي لرفض لالاعتراف بالانقلاب، ليرد المجلس العسكري في النيجر بوقف شحنات اليورانيوم والذهب إلى فرنسا، حيث النيجر هي سابع أكبر مورد لليورانيوم في العالم، ووفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية توفر البلاد 15-17٪ من الوقود لمحطات الطاقة النووية الفرنسية.

وفي محاولة لحل الوضع، طالبت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا المجلس العسكري الحاكم بإعادة الرئيس الشرعي إلى السلطة تحت تهديد العقوبات والتدخل العسكري، وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيدعم إيكواس، ولكن يبدو أن التحركات فشلت مرة أخرى.