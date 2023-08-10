الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يُصدر قرارًا بخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى (صور)

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قرارًا بتخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها (صناعية- زراعية- تجارية-فندقية)، بناءً على مقترح من سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

شمل المقترح تخفيض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات، تيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب مع إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الفنية حرصًا على مستقبل الطلاب، على أن يتم القبول بالمرحلة الثانية اعتبارًا من 15 أغسطس حتى 14 سبتمبر 2023.
 

وذلك وفق البيان الآتي المرفق:

كما اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة بنجاح 93.05% للطلاب النظاميين ونسبة نجاح 90% للإعدادية المهنية بحضور سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وإسلام عبدالفتاح، رئيس كنترول الإعدادية بالقليوبية، حيث تقدم لامتحان الدور الثاني 21144، حضر منهم 18372 ونجح منهم 17095 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد أيضًا محافظ القليوبية  نتيجة طلاب التربية الفكرية المتقدمين لتقييم شهادة التلمذة الصناعية بنسبة نجاح بلغت 100%، وذلك بمدارس التربية الفكرية بطوخ وقليوب وحي شرق شبرا الخيمة وشبين القناطر والخانكة.

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