الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة لص هواتف في منشأة ناصر للجنايات

ارشيفية
ارشيفية

قرّرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين في منطقة منشأة ناصر.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم؛ للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" وبحوزته (4 هواتف محمولة).

بمواجهته، اعترف بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة.

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