الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نوري المالكي يدعو الشركات المصرية للاستثمار في العراق

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، الشركات المصرية للاستثمار في العراق.

وقال بيان لمكتب المالكي، نقلته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه سفير مصر لدى العراق وليد محمد إسماعيل". 

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطوير سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، ودفعها لآفاق أرحب في مختلف المجالات، كما تم مناقشة التطورات السياسية والأمنية التي يشهدها البلاد، إضافة إلى التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي". 

وأكد المالكي أن "العلاقات العراقية المصرية تشهد تطورا ايجابيا على مختلف الصعد"، داعيا الى "دخول الشركات المصرية للعراق سيما وان البلد يشهد حالة من الاستقرار وهناك توجه نحو الاعمار والبناء".

أشار إلى "أهمية زيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف الاستمرار بإرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية الإقليمية، والارتقاء بالجهود المشتركة سعيًا لتحقيق التكامل الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين".

وأكد السفير المصري حرص القاهرة على توطيد العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، خدمةً للمصالح المشتركة وبناء شراكات لتعزيز التنمية المستدامة، في مختلف قطاعات الصناعة والاقتصاد والاستثمار".

ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الشركات المصرية العراق وكالة الانباء العراقية مصر

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