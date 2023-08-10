الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" ينظم قوافل طبية ضمن "100 يوم صحة" بأسيوط

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت أمانة شباب حزب المصريين الأحرار بأسيوط، قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 يوم صحة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ومتابعة الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة،وحسنى الطويل مسئول العلاقات بالصحة.

قال محمد أبوعين، أمين شباب الحزب بقطاع جنوب الصعيد، إن تلك القافلة الطبية من خلال تنسيق وتعاون الحزب بتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وذلك في إطار حرص الحزب على المشاركة المجتمعية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأضاف أن أول القوافل بدأت اليوم لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بميدان المحطة بمدينة أسيوط والتى شملت التخصصات التالية تحليل سكر وضغط والكشف على الأمراض المزمنة إضافة إلى والفحوصات اللازمة والكشف بالمجان.

وأوضح أنه من المقرر تنظيم ف القافلة الطبية بمناطق أخرى بمركز البدارى ومركز أبنوب، ضمن خطة الحزب فى مساعدة الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ عليهم.

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