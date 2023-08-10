الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام الدورة التدريبية للبرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات بأسوان

التدريب
التدريب

شهد مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة،  ختام الدورة التدريبية للبرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات " للعاملين المعنيين بمختلف أجهزة المحافظة. 

واستمرت فعاليات الدورة على مدار 3 أيام تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

وأشاد محافظ أسوان، بروح التعاون والتنسيق المتواصل بين المحافظة ووزارة الاتصالات لتوفير الدعم اللازم لتنمية الجهود المبذولة ضمن خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والتكنولوجي بما يساهم فى تحقيق طفرة ونقله نوعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع فى تطبيق المشروع القومي " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 ". 

بينما أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بأن مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة، بقيادة الدكتور أشرف إمام يشهد تنظيم العديد من الدورات التدريبية الهادفة للارتقاء بالمستوى الفكري لدى قطاع العاملين، وأيضاً خريجي الجامعات المختلفة. 

ولفتت إلى أن الدورة التدريبية للإدارة الرقمية للمشروعات، استهدفت تدريب 35 من العاملين ذوى الصلة بأعمال تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية والإستثمارية بالديوان العام وجميع المديريات والإدارات والمراكز التابعة لتطوير آليات العمل وصقل الخبرات ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لدى العاملين المختصين، فضلاً عن تعزيز دور الرقمنة فى إدارة الأعمال الحكومية بالكفاءة والجودة المطلوبة. 

أساسيات الإدارة أسوان التطوير المؤسسى التنمية المهنية الدورات التدريبية المشروعات القومية

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