الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

معتمدا على تقنيات التحول الرقمي.. "بتروتريد" تفتتح فرعا جديدا بالشروق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتحت شركة بتروتريد صباح اليوم مقر فرعها  الجديد بالشروق بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور وسيم وهدان والدكتور حامد هميمي نائب رئيس الشركة و المشرف على شئون مناطق القاهرة الكبرى و قيادات الشركة.
يأتي ذلك في إطار جهود الشركة للتسهيل على عملاء الغاز الطبيعي لتحصيل مستحقات هيئة البترول من مسحوبات الغاز .
يخدم الفرع الجديد  ١٠٠ الف عميل بمناطق بدر والشروق وطلائع الشروق ومدينتى وستيلا مصر الجديدة و العاصمة الادارية.
ويُقدِّم الفرع كافة الخدمات التي يحتاجها عملاء الشركة معتمدا على تقنيات التحول الرقمي التي اعتمدتها الشركة ضمن مشروعها ” بتروتريد الرقمية ” ، فيمكن للعملاء من خلال الفرع الجديد دفع قيمة استهلاك وحداتهم و ذويهم على مستوى الجمهورية ، و كذلك تسجيل قراءات العداد ـ الميكانيكي ـ أو شحن كارت العداد مُسبق الدَّفع علاوة على خدمة الاستعلام و حل الشكاوى و تحديث البيانات .افتتح الدكتور وسيم وهدان، رئيس مجلس إدارة شركة « بتروتريد »، اليوم الخميس، فرعا جديدا للشركة بالشروق للتسهيل على المواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز وشحن الكارت.

وكشف بيان للشركة، أن الفرع الجديد  يُقدِّم كافة الخدمات التي يحتاجها عملاء الشركة معتمدا على تقنيات التحول الرقمي التي اعتمدتها الشركة ضمن مشروعها ”بتروتريد الرقمية”، فيمكن للعملاء من خلال الفرع الجديد دفع قيمة استهلاك وحداتهم وذويهم على مستوى الجمهورية، وكذلك تسجيل قراءات العداد ـ الميكانيكي ـ أو شحن كارت العداد مُسبق الدَّفع علاوة على خدمة الاستعلام وحل الشكاوى وتحديث البيانات.

البترول والثروة المعدنية الدكتور وسيم وهدان المهندس طارق الملا وزير البترول بتروتريد تسجيل قراءة عداد الغاز قراءات العداد التحول الرقمي

الأكثر قراءة

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

شاهد على تكوين الأرض.. أغرب جبل بركاني في العالم بالواحات البحرية

"البترول": نجاح تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والتصدير

تذكرتى: بدء حجز تذاكر ستاند أب كوميدى على قنديل فى مهرجان العلمين

رئيس بترومنت لـ"الدستور": توقيع اتفاقيات مع شركات أجنبية تتعامل بالجنيه

كولر: زرت الأهرامات مرتين وأسعى لاستكشاف الثقافة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟