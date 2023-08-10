معتمدا على تقنيات التحول الرقمي.. "بتروتريد" تفتتح فرعا جديدا بالشروق

افتتحت شركة بتروتريد صباح اليوم مقر فرعها الجديد بالشروق بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور وسيم وهدان والدكتور حامد هميمي نائب رئيس الشركة و المشرف على شئون مناطق القاهرة الكبرى و قيادات الشركة.

يأتي ذلك في إطار جهود الشركة للتسهيل على عملاء الغاز الطبيعي لتحصيل مستحقات هيئة البترول من مسحوبات الغاز .

يخدم الفرع الجديد ١٠٠ الف عميل بمناطق بدر والشروق وطلائع الشروق ومدينتى وستيلا مصر الجديدة و العاصمة الادارية.

ويُقدِّم الفرع كافة الخدمات التي يحتاجها عملاء الشركة معتمدا على تقنيات التحول الرقمي التي اعتمدتها الشركة ضمن مشروعها ” بتروتريد الرقمية ” ، فيمكن للعملاء من خلال الفرع الجديد دفع قيمة استهلاك وحداتهم و ذويهم على مستوى الجمهورية ، و كذلك تسجيل قراءات العداد ـ الميكانيكي ـ أو شحن كارت العداد مُسبق الدَّفع علاوة على خدمة الاستعلام و حل الشكاوى و تحديث البيانات .افتتح الدكتور وسيم وهدان، رئيس مجلس إدارة شركة « بتروتريد »، اليوم الخميس، فرعا جديدا للشركة بالشروق للتسهيل على المواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز وشحن الكارت.

وكشف بيان للشركة، أن الفرع الجديد يُقدِّم كافة الخدمات التي يحتاجها عملاء الشركة معتمدا على تقنيات التحول الرقمي التي اعتمدتها الشركة ضمن مشروعها ”بتروتريد الرقمية”، فيمكن للعملاء من خلال الفرع الجديد دفع قيمة استهلاك وحداتهم وذويهم على مستوى الجمهورية، وكذلك تسجيل قراءات العداد ـ الميكانيكي ـ أو شحن كارت العداد مُسبق الدَّفع علاوة على خدمة الاستعلام وحل الشكاوى وتحديث البيانات.