المفوضية الأوروبية تُقر برنامجاً ألمانياً يهدف إلى منع "التسرب الكربوني"

أقرت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، برنامجاً ألمانياً بقيمة 6.5 مليار يورو (7.16 مليار دولار)، يهدف إلى منع "التسرب الكربوني"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأشارت "رويترز"، إلى أن مصطلح "التسرب الكربوني" يُشير إلى احتمال نقل الشركات التي تحتاج للطاقة بشكل مكثف لأعمال إنتاجها إلى الخارج؛ لتجنب الوقوع تحت طائلة قواعد تحاول الحد من الانبعاثات الضارة.

وسبق وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إن القارة القطبية الجنوبية المتجمدة تعاني من تقلبات المناخ، بعد أن شهد طرفها الغربي ذوبانًا كارثيًا للصفائح الجليدية يهدد بارتفاع هائل في مستوى سطح البحر خلال القرون القليلة المقبلة.

وذكر التقرير، أن القارة القطبية الجنوبية، هي واحدة من أبعد الأماكن على وجه الأرض، ويقول العلماء إنهم يجدون سجلات درجات حرارة محطمة وزيادة في حجم وعدد الأحداث الجوية الغريبة، ولم يتم عزل القارة الجنوبية عن الطقس المتطرف المرتبط بتغير المناخ الذي يسببه الإنسان.

وشارك التقرير، أن الصفائح الجليدية في القارة تهدد بارتفاع هائل في مستوى سطح البحر خلال القرون القليلة المقبلة، بينما اكتسب الجانب الشرقي الجليد في بعض الأحيان، حيث يذوب أحد الأنهار الجليدية الغربية بسرعة كبيرة.