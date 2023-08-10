الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المفوضية الأوروبية تُقر برنامجاً ألمانياً يهدف إلى منع "التسرب الكربوني"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقرت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، برنامجاً ألمانياً بقيمة 6.5 مليار يورو (7.16 مليار دولار)، يهدف إلى منع "التسرب الكربوني"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأشارت "رويترز"، إلى أن مصطلح "التسرب الكربوني" يُشير إلى احتمال نقل الشركات التي تحتاج للطاقة بشكل مكثف لأعمال إنتاجها إلى الخارج؛ لتجنب الوقوع تحت طائلة قواعد تحاول الحد من الانبعاثات الضارة.

وسبق وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إن القارة القطبية الجنوبية المتجمدة تعاني من تقلبات المناخ، بعد أن شهد طرفها الغربي ذوبانًا كارثيًا للصفائح الجليدية يهدد بارتفاع هائل في مستوى سطح البحر خلال القرون القليلة المقبلة.

وذكر التقرير، أن القارة القطبية الجنوبية، هي واحدة من أبعد الأماكن على وجه الأرض، ويقول العلماء إنهم يجدون سجلات درجات حرارة محطمة وزيادة في حجم وعدد الأحداث الجوية الغريبة، ولم يتم عزل القارة الجنوبية عن الطقس المتطرف المرتبط بتغير المناخ الذي يسببه الإنسان.

وشارك التقرير، أن الصفائح الجليدية في القارة تهدد بارتفاع هائل في مستوى سطح البحر خلال القرون القليلة المقبلة، بينما اكتسب الجانب الشرقي الجليد في بعض الأحيان، حيث يذوب أحد الأنهار الجليدية الغربية بسرعة كبيرة.

المفوضية الاوروبية التسرب الكربوني مليار رويترز الانبعاثات الضارة المناخ

الأكثر قراءة

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

شاهد على تكوين الأرض.. أغرب جبل بركاني في العالم بالواحات البحرية

"البترول": نجاح تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والتصدير

تذكرتى: بدء حجز تذاكر ستاند أب كوميدى على قنديل فى مهرجان العلمين

رئيس بترومنت لـ"الدستور": توقيع اتفاقيات مع شركات أجنبية تتعامل بالجنيه

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي "أوراسكواليا" بالقاهرة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟