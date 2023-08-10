الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الجيزة: قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض الشوارع بالعجوزة

قطع مياه
قطع مياه

أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بتحويل مسار خط المياه قطر ٦٠٠مم الكائن أسفل كوبرى ناهيا بشارع السودان بحي العجوزة.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (٦) ساعات من الساعة الثانية عشر مساءا يوم الجمعة الموافق ٢٠٣/٨/١١ حتى الساعة السادسة صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٨/١٢.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعه ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما شدد المحافظ على رئيس الحي بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات أمام الشركه لسرعة الانتهاء من الأعمال. 
 

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي شارع السودان ابتداء من شارع الإسراء حتى شارع جامعة الدول العربية، وشارع جامعة الدول العربية ابتداء من شارع السودان حتى شارع شهاب ومتفرعاته، شارع سوريا ومتفرعاته، خلف مستشفى المروة وشارع مصدق ومتفرعاته ، شارع العراق ، شارع حماد، شارع الكوثر، شارع الفرات، شارع الرياض، شارع عدن وشارع دمشق.

قطع مياه العجوزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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