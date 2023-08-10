في عيد ميلاد التوأم.. حكاية أشهر ثنائي في تاريخ الكرة المصرية

يحتفل التوأم الكروي حسام وإبراهيم حسن، اليوم بعيد مولدهما الموافق 10 أغسطس، وهما النجمان اللذان كانا من صناع المجد بالكرة المصرية سواء في الناديين الأهلي و الزمالك أو منتخب الفراعنة.

ويشكل إبراهيم وحسام حسن أهمية خاصة لدى جماهير كرة القدم، وذلك لما حققوه من نجاح باهر وأرقام قياسية.

وبالتزامن مع عيد ميلاد الثنائي نقدم لكم في هذه السطور كل ماتريد معرفته عن التوأم..

أبرز المعلومات عن التوأم حسام وإبراهيم حسن