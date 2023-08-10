في عيد ميلاد التوأم.. حكاية أشهر ثنائي في تاريخ الكرة المصرية
يحتفل التوأم الكروي حسام وإبراهيم حسن، اليوم بعيد مولدهما الموافق 10 أغسطس، وهما النجمان اللذان كانا من صناع المجد بالكرة المصرية سواء في الناديين الأهلي و الزمالك أو منتخب الفراعنة.
ويشكل إبراهيم وحسام حسن أهمية خاصة لدى جماهير كرة القدم، وذلك لما حققوه من نجاح باهر وأرقام قياسية.
وبالتزامن مع عيد ميلاد الثنائي نقدم لكم في هذه السطور كل ماتريد معرفته عن التوأم..
أبرز المعلومات عن التوأم حسام وإبراهيم حسن
- ولد توأم الكرة المصرية عام 1966 بحلوان.
- بدأت مسيرتهما من خلال انضمامهم إلى ناشئي الأهلي عام 1979 تحت قيادة الدكتور عمرو أبو المجد، وتصعيدهما فى نهاية موسم 1984-1985، للفريق الأول تحت قيادة محمود السايس.
- شارك إبراهيم حسن فى مباراة الإسماعيلي بالإسماعيلية فى 5 مايو 1985، واستمرت مسيرتهما مع الأهلي حتى نهاية كأس العالم عام 1990.
- ووصل التوأمان إلي درجة عالية من النضج فى كأس الاتحاد الأوربي عندما سجل إبراهيم حسن هدف الفوز التاريخي لفريقه على ريال مدريد.
- استطاع حسام حسن أن يحقق مع الأهلي 23 بطولة مقابل 19 لإبراهيم حسن.
- وأعلن نادى الزمالك تعاقده مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، حيث أمضوا صفقة انتقال حر عام 2000، حيث لعب التوأم بصفوف الزمالك فى الفترة من 2000 حتى 2004، وقاموا بتحقيق إنجازات وبطولات مع الأبيض.
- لعب إبراهيم حسن 292 مباراة سجل خلالها 33 هدفا، وشارك كمحترف في أكثر من 40 مباراة سجل خلالها 16هدفا، كما شارك حسام حسن فى 300 مباراة سجل خلالها 142 هدفا ليصبح ثانى هدافى الأهلى فى تاريخه.
- أما دوليًا شارك التوأم فى كأس العالم 1990، وسجل هدف التأهل فى شباك الجزائر، كما شارك أيضا فى كأس العالم للقارات عام 1999، وانضم حسام حسن لمنتخب مصر الأول أواخر عام 1985 أمام النرويج، واستمر حتى عام 2006.
- حققا مع المنتخب لقب بطولة الأمم الإفريقية ثلاث مرات أعوام 1986، 1998، 2006، ولعب إبراهيم حسن 128 مباراة دولية سجل خلالها 15 هدفا، وثلاث مباريات غير مسجلة دوليا، وكان ظهوره الأول أمام بلغاريا وديا في 2 مارس 1988.
- وفي 15 نوفمبر من 2007 أعلن حسام حسن أسطورة الكرة المصرية اعتزاله للعب كرة القدم عقب مسيرة تاريخية مليئة بالإنجازات والبطولات، سواء مع الأهلى أوالزمالك.