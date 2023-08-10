الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الكيان" يقدم حفلًا فنيًا فى مهرجان الأوبرا بدمنهور

ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمحافظة البحيرة، يُقدم كورال الكيان بقيادة المايسترو أحمد الرياني، حفلًا في الثامنة والنصف مساء السبت 12 أغسطس بمسرح أوبرا دمنهور.  

يتضمن البرنامج كوكبة من أشهر أعمال الموسيقى العربية القديمة والحديثة بشكل جماعي وفردي منها: (إن راح منك يا عين، التوبة، زي ما هي حبها، كان يا مكان، الجيرة والعشرة، يا مسافر وحدك، سامحتك كتير، موال، لأجل النبي، لسة صغيرة.. أداء سندريلا اللقانى، مروان سمير، رينادا رضا، منة عبده، المنشد إبراهيم مرعي والطفلة بهار نور).

تأسس كورال الكيان العام الجاري، ويُعد الأول بدمنهور الذي يقدم الموسيقى العربية القديمة والحديثة، ويضم عددًا من مطربي البحيرة الموهوبين.

الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر الشباب والرياضة المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء المهرجان الصيفي للموسيقى المركز الأول على مستوى الجمهورية المهرجان الصيفي

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