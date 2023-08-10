الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإنتاج الحربى": نعمل على تطوير خطوط الإنتاج المختلفة

اجتمع رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) المهندس عزت محمد عبدالعزيز، برؤساء القطاعات المختلفة بالشركة والعاملين بها؛ وذلك للاستماع لمقترحاتهم في تطوير خطوط الإنتاج المختلفة، إيمانًا منه بأهمية تبادل وجهات النظر المختلفة.
ووجه عبدالعزيز الشكر للعاملين لنجاحهم في الفترة الماضية الذي كُلل بالعديد من التعاقدات، حيث قامت شركة حلوان للآلات والمعدات بتحقيق نجاحات عديدة في الفترة السابقة؛ من بينها التعاقد مع شركة الزامل ومجموعة (AVIC) الصينية وشركة أوراسكوم لتقديم الدعم الصناعي لمشروعي القطارين الخفيف (LRT) والسريع (HS) من خلال تنفيذ أعمال الجلفنة لجسم القطارين التي تعد من أهم مراحل تصنيع القطار.
يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، بالتواصل المستمر مع العاملين وإطلاعهم على المستجدات الخاصة بالتعاقدات والعمليات الإنتاجية.
كما حرص رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات على تكريم العاملين المحالين إلى المعاش، مثنيًا على ما بذلوه من مجهود ونجاح خلال مسيرة العمل.. وأكد على ضرورة الاستفادة من خبراتهم وأن جميع العاملين أسرة واحدة ويد واحدة.
وفي سياق متصل قامت شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)، بعمل ورش تدريبية لطلبة الجامعات من مختلف التخصصات، يأتي هذا في إطار استغلال الطاقات الفائضة لشركات الإنتاج الحربي في خدمة المجتمع المدني وتأهيل جيل جديد لمواجهة تحديات سوق العمل، وقد شمل التدريب المرور على جميع القطاعات الإنتاجية بالمصنع والاطلاع على الخطوات التنفيذية ببعض خطوط الإنتاج كمنتجات الشركة من الكابلات وشرائط النحاس وألواح الألومنيوم.
من ناحية أخرى قام مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي للقطاعات الحكومية المهندس ناصر فؤاد محمد؛ بالاجتماع بالعاملين بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي؛ حيث أعرب عن اهتمامه بالاستماع للعاملين؛ وذلك لإيمانه بضرورة العمل وفق روح الفريق، مؤكدًا سعيه لتحقيق مطالب العاملين مع التأكيد على أن حقوق العاملين تقابلها واجبات لا بد من القيام بها، وخلال اللقاء تم الرد على أسئلة العاملين حول بعض الموضوعات، وكذا الاستماع إلى مقترحاتهم للنهوض ببيئة العمل. 
وقام المهندس ناصر فؤاد محمد يرافقه المهندس عبدالرءوف عبدالله موسى، رئيس قطاع التدريب، بجولة تفقدية للمنشآت التعليمية والتدريبية بقطاع التدريب بالسلام (المعهد الفني للصناعات المتطورة - المجمع التكنولوجي - مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية- الكلية التكنولوجية المتوسطة - المعامل الكيميائية - المعامل الهندسية – مركز التدريب القيادي والتخصصي) لاستعراض الإمكانيات التكنولوجية والبشرية بكافة الوحدات التابعة لقطاع التدريب بالسلام.
وأشاد المهندس مستشار الوزير للقطاعات الحكومية، بالإمكانيات التدريبية المتاحة بقطاع التدريب والتي تؤهل خريجي المنشآت التعليمية التابعة للالتحاق بسوق العمل.

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