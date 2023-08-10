إسبانيا الاستثناء في دور الثمانية بكأس العالم للسيدات

منتخب إسبانيا هو الوحيد الذي حل وصيفا في مجموعته، وتمكن من العبور إلى دور الثمانية في بطولة كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا.

إسبانيا

وكانت إسبانيا قد احتلت المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعتها من انتصارين على منتخبي كوستاريكا بنتيجة ثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، وزامبيا بنتيجة 5 أهداف دون رد في الجولة الثانية في حين تلقت هزيمة قاسية في الجولة الثالثة على يد منتخب اليابان بنتيجة 4 أهداف دون مقابل.

وفي دور الـ16 استطاعت أن تقصي منتخب سويسرا الذي تصدر المجموعة الأولى بعد أن فازت عليه بنتيجة ثقيلة 5 – 1.

على الجانب الآخر نجحت 7 منتخبات احتلت مقدمة مجموعاتها في التأهل إلى دور الثمانية، وهي أستراليا، واليابان، وإنجلترا، وهولندا، وفرنسا، والسويد، وكولومبيا.

أستراليا

اعتلى صدارة المجموعة الثانية بـ6 نقاط حصدها من انتصارين على كل من منتخب آيرلندا بنتيجة هدف نظيف في الجولة الأولى، ومنتخب كندا بنتيجة 4 أهداف دون رد في الجولة الثالثة أما في الجولة الثانية فقد تعرض لخسارة أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 2 – 3.

وفي دور ثمن النهائي تمكن من الاطاحة بمنتخب الدنمارك الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بعد أن تغلب عليه بنتيجة هدفين دون رد.

اليابان

تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات متتالية على منتخبات زامبيا بنتيجة 5 أهداف دون مقابل، وكوستاريكا بنتيجة هدفين نظيفين، وإسبانيا على الترتيب.

وفي دور الـ16 استطاع أن يخرج منتخب النرويج الذي تواجد في الترتيب الثاني في المجموعة الأولى بالفوز عليه بنتيجة 3 – 1.

إنجلترا

احتل مقدمة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط حصدها من الانتصار على كل من منتخب هايتي بنتيجة هدف دون رد في الجولة الأولى، والدنمارك بنفس النتيجة في الجولة الثانية، والصين بنتيجة ثقيلة 6 – 1 في الجولة الثالثة.

وفي دور ثمن النهائي تجاوز منتخب نيجيريا الذي حل في المرتبة الثانية في المجموعة الثانية بمنتهى الصعوبة لأنه تحقق بضربات ترجيحية 4 – 2 عقب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي.

هولندا

اعتلى صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين على منتخبي البرتغال بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الأولى، وفيتنام بنتيجة ثقيلة جدا سباعية نظيفة في الجولة الثالثة، وتعادل وحيد كان إيجابيا بهدف لمثله مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الجولة الثانية.

وفي دور الـ16 تمكن من تخطي منتخب جنوب إفريقيا وصيف المجموعة السابعة بالتغلب عليه بنتيجة هدفين دون رد.

فرنسا

تصدر المجموعة السادسة بـ7 نقاط حصدها من انتصارين على كل من منتخب البرازيل بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثانية، وبنما بنتيجة كبيرة 6 – 3 في الجولة الثالثة، وتعادل واحد كان دون أهداف مع منتخب جامايكا في الجولة الأولى.

وفي دور ثمن النهائي أطاح بمنتخب المغرب الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة بعد أن فاز عليه بنتيجة عريضة 4 أهداف دون مقابل.

السويد

احتل مقدمة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات في الجولات الثلاث على منتخبات جنوب إفريقيا بنتيجة 2 – 1، وإيطاليا بنتيجة خماسية نظيفة، والأرجنتين بنتيجة هدفين دون رد على الترتيب.

وفي دور الـ16 استطاع أن يقصي أمريكا التي تواجدت في الترتيب الثاني في المجموعة الرابعة بضربات ترجيحية 5 – 4 عقب انتهاء المباراة دون أهداف.

كولومبيا

اعتلى صدارة المجموعة الثامنة بـ6 نقاط حصدها من انتصارين على منتحبي كوريا الجنوبية بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الأولى، وألمانيا بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثانية في حين تلقى هزيمة على يد المغرب بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثالثة.

وفي دور ثمن النهائي تفوق على جامايكا التي حلت في المرتبة الثانية في المجموعة السادسة بهزيمتها بنتيجة هدف دون رد.

كان دور الـ16 قد شهد تواجد 4 منتخبات لأول مرة، وهي جنوب إفريقيا، والدنمارك، وجامايكا، والمغرب لكن لم يتمكن أي منها من مواصلة مشواره في البطولة، ويصعد إلى دور الثمانية.