الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعيين داليا فياض عميدًا لطب أسنان جامعة قناة السويس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة إلى الدكتورة داليا محمد مختار أحمد فياض؛ لصدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدًا لكلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس لمدة 3 سنوات، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها من أجل تطوير الكلية والنهوض بها، على المستوى التعليمي والإداري والبحثي.

كما قدم لها الدعم اللازم من أجل تحقيق أهداف وخطط الجامعة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية، وخدمة قضايا التنمية والمجتمع، والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

وأكد على ضرورة العمل كفريق واحد، مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكليات، والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة.

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تعيين داليا فياض عميدًا لطب أسنان جامعة قناة السويس

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