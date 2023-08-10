الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فى العلمين والإسكندرية.. "الأرصاد" تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح

جريدة الدستور

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الخميس، إن هناك نشاطًا للرياح ليلاً سرعته تتراوح بين 30 و35 كيلو مترًا على الساعة في معظم محافظات الجمهورية، مما يساعد على تلطيف الأجواء فترات المساء وفترات الليل وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح يؤثر على الأنشطة المختلفة مثل التنزه، والأنشطة في مسطح البحر المتوسط تحديدًا في شواطئ العلمين، الإسكندرية، بلطيم ودمياط، فيما تتراوح سرعات الرياح ما بين 30 و50 كيلو مترًا/ الساعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

وحذرت المصطافين من أنشطة التنزه والأنشطة في البحر، وذلك بسبب خطر ارتفاع الأمواج، خاصة في التعمق داخل البحر المتوسط، مشيرة إلى أن ارتفاع الأمواج مستمر لثلاثة أيام مقبلة.

البحر المتوسط مصر الأرصاد الجوية الأرصاد درجات الحرارة سرعات الرياح

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