«ميكب النوم».. 10 نصائح للحصول على مظهر مثالي بمكياج خفيف

صيحة جديدة انتشرت سريعًا بين النساء واشتهرت بـ"ميكب النوم" الذي يعزز جمال المرأة الطبيعي دون عناء، فهناك ايام تريد أن تشعر فيها المرأة فقط بأنها جميلة ولكن دون وضع الكثير من مساحيق التجميل.

وبحسب تقرير نشره موقع “Hindustan times”، فإن الهدف من الظهور بدون مكياج هو الوصول إلى مظهر جذاب وأنيق دون مجهود، مع استخدام عدد أقل من المنتجات وفي وقت أقل، سواء تزامن ذلك مع وقت الخروج النهاري او السهرات الليلية.

وفي السطور التالية.. يقدم «الدستور» 10 نصائح للحصول على مظهر مثالي وأنيق بوضع مكياج خفيف..

1. ابدأي بالعناية بالبشرة:

أساس المظهر الخالي من العيوب يكون في الحصول على مكياج خفيف، ابدأي بوجه نظيف عن طريق التنظيف والترطيب، ثم ضعي كريم أساس خفيف الوزن ومرطب لضمان قاعدة ناعمة، روتين العناية بالبشرة هذا لا يهيئ بشرتك فحسب ، بل يسمح أيضًا لمكياجك أن يستمر لفترة أطول.

2. توحيد لون بشرتك باستخدام مرطب ملون أو كريم أساس شفاف:

تخلصي من كريم الأساس الثقيل واحصلي على مرطب ملون أو كريم أساس شفاف، فالهدف هو توحيد لون بشرتك مع ترك مظهر بشرتك طبيعي، واستخدمي إسفنجة مكياج رطبة للحصول على مظهر موحد، وركزي على المناطق التي تحتاج إلى تغطية.

3. اخفي العيوب برفق:

استهدفي الشوائب والهالات تحت العين باستخدام خافي عيوب خفيف الوزن على البشرة ولا يخنق المسام، تذكر أن الهدف ليس الإخفاء تمامًا ، بل التفتيح والتصحيح ولكن بمهارة.

4. حواجب ناعمة وطبيعية:

الحواجب تغير شكل وجهك لذلك اهتمي بها وتعطيها مظهر طبيعي، و استخدمي قلم حواجب أو بودرة في ظل قريب من لون شعرك الطبيعي، و املأي بها أي مناطق متفرقة بفرشاة الحواجب الناعمة للحصول على مظهر طبيعي.

5. استخدام أحمر الخدود الكريمي:

اختاري أحمر خدود كريمي بلون وردي ناعم أو بلون الخوخ لإطلالة بمظهر طبيعي، ابتسمي وضعي أحمر الخدود على تفاحة وجنتيك ، وامزجيها لأعلى للحصول على توهج صحي.

6. حدد عينيك بألوان محايدة:

اختاري ظلال العيون المحايدة باللون البني الناعم أو الرمادي الفاتح، و ضعي لون ظل فاتح على جفونك ثم لون ظل أغمق قليلاً للحصول على بُعد دقيق، ثم ضعي لمسة بسيطة من الآيلاينر للحصول على مظهر عيون ناعم.

7. وضع الماسكارا:

كافي مظهر رموشك، و ضعي طبقة من الماسكارا لفتح عينيك ورسمهما، و ركزي على جذور رموشك للحصول على تأثير واسع العين.

8. مظهر شفاه رقيق:

أكملي الإطلالة بلون شفاه نيود أو اختاري مرطب شفاه أو أحمر شفاه شفاف ملون بسيط للحصول على مظهر رقيق ورطب.

9. تغيير المظهر ببعض اللمسات الجريئة:

للتحول إلى المظهر المسائي للسهرات ، كثفي مظهرك بلمسة من ظلال العيون الداكنة والماسكارا الكثيفة فهي تعطي مظهر أكثر جرأة، و أضيفي تمريرة من محدد العيون بالقرب من خط رموشك لمزيد من تحديد شكل العيون، وقومي بتبديل لون شفتيك إلى درجة أغمق أو درجة حمراء كلاسيكية لإضفاء مزيد من الجاذبية.

10. رذاذ التثبيت:

انهي اللوك برش رذاذ التثبيت، تضمن هذه الخطوة ثبات مكياجك طوال مدة تواجدك خارج المنزل.