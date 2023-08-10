رئيس بترومنت لـ"الدستور": توقيع اتفاقيات مع شركات أجنبية تتعامل بالجنيه

قال المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة بترومنت، إن الشركة وقعت اتفاقيات خلال الفترة الماضية مع عدد من الشركات الأجنبية منها شركات روسية، في مجالات التحول الرقمي، وتوريد الطاقة الشمسية، وبالإضافة لاتفاقية مع شركة أخرى خاصة بالصناعات المعدنية.

وأوضح رئيس بترومنت، في تصريحات خاصة لـ " الدستور"، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الشركات الأجنبية، تأتي وفق توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول، استراتيجية الوزارة خلال الفترة الماضية لدعم العملة المصرية، من خلالها التعامل بالجنيه المصري، مما يدعم العملة المصرية وعدم خروج أي عملة صعبة خارج البلاد.

- توقيع اتفاقيات الصيانة الشاملة مع شركة النصر لتصنيع البترول

وتابع "إبراهيم"، ان الشركة وقعت اتفاقيات الصيانة الشاملة مع شركة النصر لتصنيع البترول وشركة البتروكيماويات المصرية، أسيوط لتكرير البترول، بالإضافة لاتفاقية تدريب تخصصي مع نقابة المهندسين للتأهيل لدخول سوق العمل.