الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس بترومنت لـ"الدستور": توقيع اتفاقيات مع شركات أجنبية تتعامل بالجنيه

المهندس خالد إبراهيم
المهندس خالد إبراهيم

قال المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة بترومنت، إن الشركة وقعت اتفاقيات خلال الفترة الماضية مع عدد من الشركات الأجنبية منها شركات روسية، في مجالات التحول الرقمي، وتوريد الطاقة الشمسية، وبالإضافة لاتفاقية مع شركة أخرى خاصة بالصناعات المعدنية.

وأوضح  رئيس بترومنت، في تصريحات خاصة لـ " الدستور"، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الشركات الأجنبية، تأتي وفق توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول، استراتيجية الوزارة خلال الفترة الماضية لدعم العملة المصرية،  من خلالها التعامل بالجنيه المصري،  مما يدعم العملة المصرية وعدم خروج أي عملة صعبة خارج البلاد.

- توقيع اتفاقيات الصيانة الشاملة مع شركة النصر لتصنيع البترول

وتابع "إبراهيم"، ان الشركة وقعت اتفاقيات الصيانة الشاملة مع شركة النصر لتصنيع البترول وشركة البتروكيماويات المصرية، أسيوط لتكرير البترول، بالإضافة لاتفاقية تدريب تخصصي مع نقابة المهندسين للتأهيل لدخول سوق العمل.

بترومنت البتروكيماويات المصرية البترول والثروة المعدنية البتروكيماويات استراتيجية وزارة البترول استخراج الذهب رئيس بترومنت للدستور

الأكثر قراءة

أرقام قياسية.. "بيت الروبى" يحقق 120 مليون جنيه فى شباك التذاكر

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

كلب يعقر 15 شخصًا فى الدقهلية

ضبط المتهم بقتل نجل عمه وإلقاء جثته فى الرياح التوفيقى بالقليوبية

تعيين داليا فياض عميدًا لطب أسنان جامعة قناة السويس

"بإيشارب ووسادة".. سيدة تتخلص من طفلها بـ"طريقة بشعة" في الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟