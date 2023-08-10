الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة الوادي الجديد تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني

رئيس جامعة الوادي
رئيس جامعة الوادي الجديد الدكتور عبد العزيز طنطاوي

 

 قال رئيس جامعة الوادي الجديد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، إن مكتب التنسيق الإلكتروني المجهز بالجامعة يواصل تسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2023 / 2024، والرد على كافة الاستفسارات وحل أي مشكلات طارئة.
وأوضح طنطاوي - في بيان اليوم /الخميس/ - أن مكتب التنسيق يواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الكليات المختلفة، وذلك في آخر أيام تنسيق المرحلة الأولى بعد مد فترة التنسيق لمدة يوما إضافيا.
وأكد أنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب بالتنسيق وتجهيز معمل حاسب آلى بمقر المبنى الإداري للجامعة ومجهز بأجهزة الحاسب الآلي متصلة بشبكة الإنترنت فائق السرعة لتقديم خدمة متميزة مجانية للطلاب. 
وأشار رئيس جامعة الوادي الجديد، إلى تواجد عدد من العاملين المختصين والمدربين على إدخال بيانات الطلاب بموقع التنسيق الإلكتروني وتخصيص لجنة من العاملين من الإدارة المركزية لشئون الطلاب بالجامعة والذين لديهم خبرة من كليات الجامعة، للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور وإرشادهم فيما يخص عملية إختيار الكليات المناسبة تبعا لرغباتهم، وتم توفير معامل مكيفة حرصًا على راحة الطلاب، وعمل لوحات إرشادية لتوجيه الطلاب للدخول والخروج للوصول إلى معمل التنسيق، وكذلك تم توفير مقاعد للطلاب وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى الإستعداد لتنسيق المرحلة الثانية.

 

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