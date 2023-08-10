الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تُثمّن قرار أستراليا اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار

أشادت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، بإعلان وزيرة خارجية أستراليا اعتزام الحكومة الأسترالية إعادة استخدام مصطلح "الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" واعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، وفق ما جاء في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع إكس المعروف سابقًا باسم تويتر.

وأكدت الجزار، في بيان لها أصدرته اليوم، أن هذا الموقف الواضح يعتبر خطوة مهمة على طريق تطبيق الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل بها وبالقانون الدولي واحترام الشرعية الدولية وحماية الحقوق الفلسطينية، مطالبة جميع دول العالم بأن تتخذ نفس موقف دولة أستراليا للضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلى بالاستجابة لقرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.

وقالت النائبة إن الموقف الدولى وصمته وتخاذله فى نصرة القضية الفلسطينية، جعل سلطات الاحتلال الإسرائيلى تتمادى فى أعمالها العدوانية وجرائمها الخطيرة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، موجهة تحية قلبية للفلسطينيين من الشيوخ والنساء والشباب وحتى الأطفال على صمودهم المشرف فى الوجه القبيح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

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