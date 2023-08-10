الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"العربية وبولفارا" تُعلن إنهاء إضراب العاملين وعودة مصانعها للعمل

إضراب العاملين
إضراب العاملين

أعلنت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، التفاوض مع العاملين المضربين عن العمل، بحضور الجهات الأمنية والقوى العاملة.
وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق معهم وعودة العمل بالمصانع بشكل طبيعي.

وأشارت الشركة، إلى أن موقف الشركة المالي لم يتأثر بموقف العاملين، حيث إن الشركة تعمل لحساب الغير ولا يوجد تأثير على تسليم المنتج للعملاء.

وكانت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، أفصحت أمس الأربعاء، عن إضراب واعتصام عمال الشركة عن العمل لمطالب فئوية، وتسبب ذلك في توقف الشركة عن العمل لحين تغير الموفق الحالي.

يشار إلى أن العربية وبولفارا للغزل والنسيج، وحققت صافي خسائر بلغ 8.71 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 10.93 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 27.2 مليون جنيه، مقارنة بـ19.03 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.

وكشفت القوائم المالية المستقلة لشركة جولدن بيراميدز بلازا، تراجع أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 77%، على أساس سنوي.

غزل والنسيج لقوائم المالية لقوى العاملة للبورصة لمالية

الأكثر قراءة

"الداخلية" تضبط كيانًا تعليميًا وهميًا يمنح الطلاب شهادات مزورة

شوبير يكشف حقيقة تدخل غالى ومرتجى فى قرار رحيل سيد عبدالحفيظ (فيديو)

الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية لـ12 مواطنًا

ضبط شخص يزور المحررات الرسمية والأختام الحكومية في الإسكندرية

وزير الداخلية يسمح لـ82 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

محافظ القاهرة: خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية لعام 2023/ 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟