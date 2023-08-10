"العربية وبولفارا" تُعلن إنهاء إضراب العاملين وعودة مصانعها للعمل

أعلنت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، التفاوض مع العاملين المضربين عن العمل، بحضور الجهات الأمنية والقوى العاملة.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق معهم وعودة العمل بالمصانع بشكل طبيعي.

وأشارت الشركة، إلى أن موقف الشركة المالي لم يتأثر بموقف العاملين، حيث إن الشركة تعمل لحساب الغير ولا يوجد تأثير على تسليم المنتج للعملاء.

وكانت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، أفصحت أمس الأربعاء، عن إضراب واعتصام عمال الشركة عن العمل لمطالب فئوية، وتسبب ذلك في توقف الشركة عن العمل لحين تغير الموفق الحالي.

يشار إلى أن العربية وبولفارا للغزل والنسيج، وحققت صافي خسائر بلغ 8.71 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 10.93 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 27.2 مليون جنيه، مقارنة بـ19.03 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.

وكشفت القوائم المالية المستقلة لشركة جولدن بيراميدز بلازا، تراجع أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 77%، على أساس سنوي.